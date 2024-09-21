 Ünlü şarkıcı Atiye hamile olduğunu açıkladı!

Atiye, İssanat'ın Cuma İş Çıkışı etkinliğinde sahne aldı.

Enerjisi ve şarkıları ile herkesi kendine hayran bırakan Atiye, üçüncü kere hamile olduğunu da açıkladı.

Mavi transparan elbisesi ile göbeğini saklamayan Atiye, 2 saate yakın dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Ses Seda Yok'la açılış yapan Atiye, "Hoşgeldiniz. Cuma günü hep beraber çok eğleneceğiz. Hazır mısınız?" dedikten sonra eğlencenin fitilini hareketli şarkılarıyla ateşledi.

Sahnede çocukken çok sevdiğim şarkıları şimdi söyleyeceğim diyen Atiye; Tarkan, Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal'ın hitlerini yorumladı. Darbuka çalarak herkesi dansa davet eden Atiye sahnede Ya Habibi şarkısını önce Arapça slow verisyonu sonra da dansçılarıyla orijinal hareketli halini söyledi.

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