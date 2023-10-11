 Ünlü şarkıcı Aslı Zen evlendi

Şarkıcı ve söz yazarı Aslı Zen 1,5 yıldır birlikte olduğu Mehmet Kaan Çelik ile evlendi.

İzmir’de gerçekleşen törende çifti aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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