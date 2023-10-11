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Ünlü şarkıcı Aslı Zen evlendi

Ünlü şarkıcı Aslı Zen evlendi... İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Aslı Zen evlendi

Şarkıcı ve söz yazarı Aslı Zen 1,5 yıldır birlikte olduğu Mehmet Kaan Çelik ile evlendi.

 Ünlü şarkıcı Aslı Zen evlendi

İzmir’de gerçekleşen törende çifti aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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