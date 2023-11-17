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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kasım ayının ortasında denize girdi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kasım ayının ortasında denize girdi... İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kasım ayının ortasında denize girdi

Aleyna Tilki, Olimpos'a gitti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kasım ayının ortasında denize girdi
Şarkıcı, akşam saatlerinde denize girdi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kasım ayının ortasında denize girdi
Ünlü isim o anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kasım ayının ortasında denize girdi
Tilki fit fiziğiyle dikkat çekti.

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