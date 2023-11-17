Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kasım ayının ortasında denize girdi

Aleyna Tilki, Olimpos'a gitti.



Şarkıcı, akşam saatlerinde denize girdi.



Ünlü isim o anları Instagram'dan paylaştı.



Tilki fit fiziğiyle dikkat çekti.

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