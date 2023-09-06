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Ünlü sanatçı siyasete atılıyor! Belediye başkanı adaylığını duyurdu

Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum Tatar katıldığı festivalde siyasete atılacağını duyurdu.

Ünlü sanatçı siyasete atılıyor! Belediye başkanı adaylığını duyurdu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kuru Fasulye Festivali, 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Festivalin son gününde Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum Tatar konser verdi.

Konser sırasında açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, Tufanbeyli Belediye Başkanı Avukat Remzi Ergü’den beste aldığını dile getirdi.

Ünlü sanatçı siyasete atılıyor! Belediye başkanı adaylığını duyurdu

Başkan Ergü’nün bestelerini çok beğendiğini söyleyen Yudum, "Belediye başkanınızı biliyorsunuz. Zamanında avukat olmuş, ayrıca da bir besteler yapıyor. Aklınız hayaliniz durur. Öyle bir beste yazıp bestelemiş ki duyar duymaz sahiplendim onu ve şu anda aranjeleri başlıyor. Kendi kendime dedim, madem sen bizim mesleğe el attın, ben de buraya belediye başkanı adayıyım. Ben de buraya aday oluyorum. Bizim meslek elden gidiyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sahneye çıkan Başkan Remzi Ergü, “Eğer halk seçerse Yudum Hanım başkanda olursunuz” dedi.

 

 

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