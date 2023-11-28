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Ünlü sanatçı Pınar Eliçe ,Kars'ta hem konser verdi hem şehri gezdi

Ünlü sanatçı Pınar Eliçe ,Kars'ta hem konser verdi hem şehri gezdi. İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Pınar Eliçe ,Kars'ta hem konser verdi hem şehri gezdi

Şarkıcı Pınar Eliçe, Öğretmenler Günü dolayısıyla Kars Grand Ani Otel'de Selma Geçer ve şair-besteci Ahmet Selçuk İlkan ile sahne aldı.

 Ünlü sanatçı Pınar Eliçe ,Kars'ta hem konser verdi hem şehri gezdi

Gecede, Grand Ani Otel Yönetimi sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait "Kars’ta Güzel "isimli şarkıyı tüm Kars sevdalılarına hediye etti. Eser TRT sanatçısı Selma Geçer tarafından seslendirildi.

 Ünlü sanatçı Pınar Eliçe ,Kars'ta hem konser verdi hem şehri gezdi

KÜMBET CAMİDE DUA ETTİ
Eliçe, gecede hem göze hem kulağa hitap etti.

 Ünlü sanatçı Pınar Eliçe ,Kars'ta hem konser verdi hem şehri gezdi

Kars'a ilk defa geldiğini belirten Eliçe, "Kars'ın dokusu ve insanların sıcaklığı beni çok mutlu etti. Gördüm ki 15 yıllık aradan sonra sevenlerim beni unutmamış bundan sonra sahneye daha sık çıkıp arayı kapatacağım" diye konuştu.

 Ünlü sanatçı Pınar Eliçe ,Kars'ta hem konser verdi hem şehri gezdi

Kars'ın tarihi yerlerini gezen sanatçı, Kars Meydanı'nda Kafkas oyun ekibiyle birlikte Kafkas dansı da yaptı.

 Ünlü sanatçı Pınar Eliçe ,Kars'ta hem konser verdi hem şehri gezdi

Eliçe, daha sonra da Kümbet Camii'nde eski adıyla 12 Havariler Kilisesi'nde dua etti.

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