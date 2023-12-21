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Ünlü sanatçı Nilgün Belgün hastanelik oldu

Ünlü sanatçı Nilgün Belgün hastanelik oldu. İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Nilgün Belgün hastanelik oldu

Nilgün Belgün, domuz gribine yakalandığını açıkladı.

Ünlü sanatçı Nilgün Belgün hastanelik oldu
Sanatçı, hastanede serum yediği anı paylaştı.

Ünlü sanatçı Nilgün Belgün hastanelik oldu
Belgün, "Sevgili Dostlar; Bende en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece 2 oyununu oynayabildim, Yarın ki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.

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