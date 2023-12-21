Ünlü sanatçı Nilgün Belgün hastanelik oldu

Nilgün Belgün, domuz gribine yakalandığını açıkladı.



Sanatçı, hastanede serum yediği anı paylaştı.



Belgün, "Sevgili Dostlar; Bende en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece 2 oyununu oynayabildim, Yarın ki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.

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