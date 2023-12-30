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Ünlü sanatçı Leman Sam hastanelik oldu

Ünlü sanatçı Leman Sam hastanelik oldu. İşte haberin detayları...

Ünlü sanatçı Leman Sam hastanelik oldu

Leman Sam, Lüleburgaz'da konser verdi.

Ünlü sanatçı Leman Sam hastanelik oldu

Sanatçı, sahne sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Koronavirüse yakalanan Sam, tedavi altına alındı.

Ünlü sanatçı Leman Sam hastanelik oldu

Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve takviyesi aldığı öğrenildi.

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