Ünlü sanatçı Leman Sam hastanelik oldu

Leman Sam, Lüleburgaz'da konser verdi.

Sanatçı, sahne sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Koronavirüse yakalanan Sam, tedavi altına alındı.

Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve takviyesi aldığı öğrenildi.

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