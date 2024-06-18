 Ünlü sanatçı Ahu Tuğba yeniden hastaneye kaldırıldı

80'li yıllara damgasını vuran Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba Miami de ki evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırıldı. Tuğba'nın kızı Anjelik, gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşarak annesinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını belirterek herkesten dua istedi.



Ahu Tuğba, Nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirerek kaburgalarından 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Yoğun bakımda 3 haftalık tedavinin ardından normal odaya alınan Ahu Tuğba mayıs ayında evine çıkarak fizik tedaviye başlamıştı.

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." demişti.

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