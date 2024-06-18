  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü sanatçı Ahu Tuğba yeniden hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba Amerika da ki evinde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Ahu Tuğba yeniden hastaneye kaldırıldı

80'li yıllara damgasını vuran Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba Miami de ki evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırıldı. Tuğba'nın kızı Anjelik, gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşarak annesinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını belirterek herkesten dua istedi.

Ünlü sanatçı Ahu Tuğba yeniden hastaneye kaldırıldı
Ahu Tuğba, Nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirerek kaburgalarından 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

 Ünlü sanatçı Ahu Tuğba yeniden hastaneye kaldırıldı

Yoğun bakımda 3 haftalık tedavinin ardından normal odaya alınan Ahu Tuğba mayıs ayında evine çıkarak fizik tedaviye başlamıştı.

Ünlü sanatçı Ahu Tuğba yeniden hastaneye kaldırıldı

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." demişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Menajerini sahnede öptü
  Magazin

Menajerini sahnede öptü

Sibel Can'ın Kıbrıs tarzı...
  Magazin

Sibel Can'ın Kıbrıs tarzı...

Mahsun Kırmızıgül'ün playback sitemi!
  Magazin

Mahsun Kırmızıgül'ün playback sitemi!

'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Müjde Uzman'dan dikkat çeken tatil mesajı!
  Magazin

'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Müjde Uzman'dan dikkat çeken tatil mesajı!

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı!
  Magazin

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı!

Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?
  Magazin

Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?