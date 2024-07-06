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Ünlü ressamlardan Bodrum'da sergi 

"Selection for Lujo" sergisi, Denizhan Özer'in küratörlüğünde Lujo Hotel Bodrum'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ünlü ressamlardan Bodrum'da sergi 

Türk Çağdaş Sanatı'nın 20 önemli temsilcisi tarafından yaratılan 29 resim, 35 heykel ve 2 seramik eser, bu serginin çeşitliliğini ve zenginliğini gözler önüne seriyor. 

Ünlü ressamlardan Bodrum'da sergi 

Serginin açılışı Devrim Erbil, Zeynep Yazıcı, Bedri Baykam, gibi ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleşen görkemli bir partiyle kutlandı. Sergi, 2 Eylül 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek ve günümüz dünyasının zorluklarına karşı sanatın mutluluk, umut ve pozitif etki yaratma gücünü vurgulamayı hedefliyor. 

Ünlü ressamlardan Bodrum'da sergi 

Bu etkinlik, sanatın toplumsal ve bireysel iyileştirme potansiyelini kutlamak için benzersiz bir fırsat sunuyor.

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