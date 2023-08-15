Ünlü rapçi Norm Ender'den milli takıma büyük destek

Geçen akşam gerçekleşen Türkiye - Bulgaristan maçında salondaki yerini alan Norm Ender maç boyunca yerinde duramadı. Bir yandan şarkısı tribünlerde çalarken diğer yanda Norm Ender’i saha kenarında gören genç taraftarlar hayranlıklarını gizleyemedi. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren ünlü rapçi, milli takımı tebrik edip salondan ayrıldı.

Sanatçı, salı akşamı 20:00'da oynanacak Türkiye - Ukrayna maçında Milli Takımımızı desteklemek için herkesi Sinan Erdem Spor Salonu’na davet etti.

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