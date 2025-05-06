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Ünlü rapçi LVBEL C5 tutuklandı!

Ünlü rapçi LVBEL C5 tutuklandı! İşte detaylar...

Ünlü rapçi LVBEL C5 tutuklandı!

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; Ünlü rap sanatçısı LVBEL C5 (Süleyman Burak Bodur) şarkılarında uyuşturucuya özendirmek suçundan tutuklandı.

 Ünlü rapçi LVBEL C5 tutuklandı!

Son dönemde yapmış olduğu şarkılar ile dikkat çeken LVBEL C5 sahne adını kullanan rapçi Süleyman Burak Bodur dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağırıldı. Burada İfadesi alınan ünlü rapçi daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliğine sevkedildi. Çıkarıldığı mahkemede uyuşturucuya özendirme suçu ile 5 ila 10 yıl arasında yargılanan ünlü rapçi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Kandıra cezaevine gönderildi.

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