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Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda alışverişe çıktı

Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. İşte detaylar...

Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda alışverişe çıktı

Birçok ünlü ismin doktoru olan Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda alışverişe çıktı

İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda alışverişe çıktı.

 Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda alışverişe çıktı

Gazetecilere poz veren Göksel, daha sonra yemek için bir restorana geçti.

 Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda alışverişe çıktı

Ameliyattan ameliyata koşan Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, kısa süre sonra hastaneye geçti.

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