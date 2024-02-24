 Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda alışverişe çıktı

Birçok ünlü ismin doktoru olan Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda görüntülendi.

İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Onur Selçuk Göksel, Nişantaşı'nda alışverişe çıktı.

Gazetecilere poz veren Göksel, daha sonra yemek için bir restorana geçti.

Ameliyattan ameliyata koşan Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, kısa süre sonra hastaneye geçti.

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