 Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, eşi Ayla Göksel ile alışverişte

Birçok ünlü ismin doktoru olan Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, doktor eşi Ayla Göksel ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Hafta sonu alışverişe çıkan çift, karşısında gazetecileri görünce poz verdi.

Giyim tarzlarıyla dikkat çeken Göksel Ailesi, mağazaları gezdikten sonra akşam yemeği için bir restorana geçti.

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