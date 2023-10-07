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Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, eşi Ayla Göksel ile alışverişte

Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, eşi Ayla Göksel ile alışverişte objektiflere takıldı.

Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, eşi Ayla Göksel ile alışverişte

Birçok ünlü ismin doktoru olan Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, doktor eşi Ayla Göksel ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

 Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, eşi Ayla Göksel ile alışverişte

Hafta sonu alışverişe çıkan çift, karşısında gazetecileri görünce poz verdi.

 Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, eşi Ayla Göksel ile alışverişte

Giyim tarzlarıyla dikkat çeken Göksel Ailesi, mağazaları gezdikten sonra akşam yemeği için bir restorana geçti.

Ünlü profesör Onur Selçuk Göksel, eşi Ayla Göksel ile alışverişte

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