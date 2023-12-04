  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü plak yapımcısı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün hayatını kaybetti

Ünlü plak yapımcısı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün, 97 yaşında hayatını kaybetti. Ertegün, iç mimari alanında dünyaca tanınmış, aynı zamanda hayırsesverliğiyle de ön plana çıkan bir isimdi.

Ünlü plak yapımcısı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü plak yapımcısı Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün ABD'deki evinde 97 yaşında hayata veda etti. Ertegün'ün vefatının ardından Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanları Suzan Sabancı ve Linda Wachner, ortak açıklamaya yaptı.

Ünlü plak yapımcısı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün hayatını kaybetti

Açıklamada, "Tanınmış iç mimar, hayırsever, sanat ve beşeri bilimler dünyasının önemli destekçisi Mica Ertegün'ün 2 Aralık 2023 tarihinde 97 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." denildi. Ertegün, komünizm sonrası doğduğu Romanya'yı terk ederek; İsviçre, Paris ve Kanada'da yaşadı. 1960'ta Ahmet Ertügün'le evlendikten sonra New York'a yerleşti. MAC II adında iç tasarım firması kurdu. Ertegün'ün tasarımları dünyaca ünlü mimari dergilerde yer aldı. Tasarımları dikkat çeken konut ve ticari projeleri süsledi. Mica Ertegün, 2012'de Oxford Üniversitesi'ne 26 milyon sterlinlik, "Beşeri bilimler" tarihinde görülmemiş bağış yaptı. Mica ve Ahmet Ertegün, Beşeri Bilimler Lisansüstü Burs Programı'nın kurulmasına öncülük etti.

Ertegün, The Telegraph'a verdiği röportajda farklı kültürlerin etkileşimine vurgu yaptı. İngiltere dışından ne kadar başvuru olursa o kadar sevineceğini belirtmiş, röpotaj "Vermeyip de elmas mı alsaydım" başlığıyla yankı uyandırmştı. Mica Ertegün'ün eşi Ahmet Ertegün 2006'da hayatını kaybetmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hazreti Mevlana vefatının 750. yıldönümünde İstanbul'da anılacak
  Magazin

Hazreti Mevlana vefatının 750. yıldönümünde İstanbul'da anılacak

Berna Tan güzelliğinin sırrını verdi!
  Magazin

Berna Tan güzelliğinin sırrını verdi!

Ece Vahapoğlu: Yaptığım sporun faydasını annelikte görüyorum
  Magazin

Ece Vahapoğlu: Yaptığım sporun faydasını annelikte görüyorum

Serenay Sarıkaya ile Tarkan, konserde buluştu
  Magazin

Serenay Sarıkaya ile Tarkan, konserde buluştu

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi
  Magazin

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi

Hasan Can Kaya neden evlenemediğini açıkladı
  Magazin

Hasan Can Kaya neden evlenemediğini açıkladı