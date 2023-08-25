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SnobMagazin.com

Ünlü oyuncuların Instagram'da yaptığı kurnazlık başlarına bela açabiliyor!

Tanınmış isimlerin, ünlü markalardan ücret yerine hediye alarak Instagram’dan yaptığı paylaşımlar, başlarına dert açabiliyor. Hediye paylaşımları bazen bu isimlerin başına bela da açabiliyor. Şikâyet edilmeleri durumunda Rekabet Kurulu tarafından takibe alınıp, vergi cezasıyla karşı karşıya kalabiliyorlar.

Ünlü oyuncuların Instagram'da yaptığı kurnazlık başlarına bela açabiliyor!

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından kendilerini global markaların yüzü gibi göstererek, ürünlerini hediye adı altında paylaşıp, diğer firmalara göz kırpıyor. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Demet Özdemir, Bensu Soral, Hazar Ergüçlü ve Büşra Develi gibi oyuncuların, sosyal medya hesaplarından global markaların reklamlarını yayınlarken, kendilerini de o firmaların yüzü gibi gösterdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncuların Instagram'da yaptığı kurnazlık başlarına bela açabiliyor!

REKLAM ALMAYA ÇALIŞIYORLAR!

Tanınmış simalar, bu yöntemle hesaplarında Fendi, Miu Miu, Bvlgari, Burberry ve Cartier gibi dünyaca ünlü markaların ürünlerini sayfalarına taşıyarak, diğer büyük firmaların ilgisini çekmeye ve reklam almaya çalışıyor.

Ünlü oyuncuların Instagram'da yaptığı kurnazlık başlarına bela açabiliyor!
TAKİBE ALINIYOR

Sanatçıların, markalardan sadece hediye alarak paylaşım yapması ise bazen başlarına bela açabiliyor. Ünlü isimler, ‘Öneri’, ‘Hediye’ ve ‘İş birliği değildir’ diye hashtag yapmasına rağmen, şikayet edilmesi durumunda Rekabet Kurulu tarafından takibe alınıyor. Sanatçılar, araştırma sonrasında bazı firmaların dikkatini çekmek için yaptığı paylaşımlar yüzünden vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

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