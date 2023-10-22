  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncular Tülin Özen ile Tansu Biçer'in aşkı devam ediyor

Ünlü oyuncular Tülin Özen ile Tansu Biçer'in aşkı devam ediyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncular Tülin Özen ile Tansu Biçer'in aşkı devam ediyor

Oyuncu Tülin Özen, ösevgilisi Tansu Biçer ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü oyuncular Tülin Özen ile Tansu Biçer'in aşkı devam ediyor
Oyuncular, bir süre AVM'de mağazaları dolaşarak, alışveriş yaptı.

 Ünlü oyuncular Tülin Özen ile Tansu Biçer'in aşkı devam ediyor

Yaklaşık yedi yıldır birlikte olan çift, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Ünlü oyuncular Tülin Özen ile Tansu Biçer'in aşkı devam ediyor
Özen'in makyajsız ve doğal hali dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ferhat Göçer'in, sakatlanıp Bayern Münih maçında oynaması riskli olan Mauro Icardi yorumu dikkat çekti!
  Magazin

Ferhat Göçer'in, sakatlanıp Bayern Münih maçında oynaması riskli olan Mauro Icardi yorumu dikkat çekti!

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! Flaş açıklamalar
  Magazin

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! Flaş açıklamalar

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sette gerginlik yaşadı
  Magazin

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sette gerginlik yaşadı

Nilüfer Açıkalın uzun bir aradan sonra ortaya çıktı
  Magazin

Nilüfer Açıkalın uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Perihan Savaş tarzıyla dikkat çekti
  Magazin

Perihan Savaş tarzıyla dikkat çekti

İkiz bebek heyecanı yaşayan İdo Tatlıses'ten itiraf
  Magazin

İkiz bebek heyecanı yaşayan İdo Tatlıses'ten itiraf