Oyuncu Tülin Özen, ösevgilisi Tansu Biçer ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncular, bir süre AVM'de mağazaları dolaşarak, alışveriş yaptı.

Yaklaşık yedi yıldır birlikte olan çift, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.



Özen'in makyajsız ve doğal hali dikkat çekti.

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