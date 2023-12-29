Ünlü oyuncular Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı

'Yabani' dizisinde partner olan Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı.



Dizide sevgiliyi oynayan çift, 2024'ü Sırbıstan'da karşılayacak.



İkili, başkent Belgrad'da şehir manzaraları fotoğrafı paylaşmasıyla aşk belgelendi.



Barlas, sokak müzisyenleri paylaşırken, Sarı ise bir bina karesini yayınladı.

Bir süredir birlikte olduğu söylenen çiftin aşkı da çıkmış oldu.

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