  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncular Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı

Ünlü oyuncular Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncular Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı

'Yabani' dizisinde partner olan Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı.

Ünlü oyuncular Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı
Dizide sevgiliyi oynayan çift, 2024'ü Sırbıstan'da karşılayacak.

Ünlü oyuncular Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı
İkili, başkent Belgrad'da şehir manzaraları fotoğrafı paylaşmasıyla aşk belgelendi.

Ünlü oyuncular Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı
Barlas, sokak müzisyenleri paylaşırken, Sarı ise bir bina karesini yayınladı.

Ünlü oyuncular Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın aşkını fotoğraflar ortaya çıkardı

Bir süredir birlikte olduğu söylenen çiftin aşkı da çıkmış oldu. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!
  Magazin

Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşaması hakkında ilk kez konuştu!
  Magazin

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşaması hakkında ilk kez konuştu!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in alacağı ücret dudak uçuklattı
  Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in alacağı ücret dudak uçuklattı

Hafsanur Sancaktutan'dan kötü haber
  Magazin

Hafsanur Sancaktutan'dan kötü haber

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu
  Hayatın İçinden

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda
  Kültür - Sanat

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda