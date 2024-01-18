 Ünlü oyuncular Pınar Altuğ ile Emre Kınay 15 yıl aradan sonra aynı projede

Başrollerini Emre Kınay ve Pınar Altuğ'un paylaştığı yeni tiyatro oyunu 'Mutlu Aile Tablosu'nun provası, Watergarden İstanbul’da bulunan Duru Tiyatro’da gerçekleştirildi.



Son olarak 'Aile Reisi' isimli dizide aynı projede yer alan ikili, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden aynı projede bir araya geldi.

Prova esnasında oyunculukları ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan ikili, tiyatro severlerde büyük merak uyandırdı.



Oyuncular, 8 Şubat'ta ilk kez oyunlarıyla tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.