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Ünlü oyuncular Pınar Altuğ ile Emre Kınay 15 yıl aradan sonra aynı projede

Ünlü oyuncular Pınar Altuğ ile Emre Kınay 15 yıl aradan sonra aynı projede... İşte detaylar...

Ünlü oyuncular Pınar Altuğ ile Emre Kınay 15 yıl aradan sonra aynı projede

Başrollerini Emre Kınay ve Pınar Altuğ'un paylaştığı yeni tiyatro oyunu 'Mutlu Aile Tablosu'nun provası, Watergarden İstanbul’da bulunan Duru Tiyatro’da gerçekleştirildi.

Ünlü oyuncular Pınar Altuğ ile Emre Kınay 15 yıl aradan sonra aynı projede
Son olarak 'Aile Reisi' isimli dizide aynı projede yer alan ikili, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden aynı projede bir araya geldi.

 Ünlü oyuncular Pınar Altuğ ile Emre Kınay 15 yıl aradan sonra aynı projede

Prova esnasında oyunculukları ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan ikili, tiyatro severlerde büyük merak uyandırdı.

 Ünlü oyuncular Pınar Altuğ ile Emre Kınay 15 yıl aradan sonra aynı projede


Oyuncular, 8 Şubat'ta ilk kez oyunlarıyla tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

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