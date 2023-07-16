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Ünlü oyuncular denizde masa kurdular

Ünlü oyuncular Leyla Feray ve sevgilisi Serhat Teoman, öğlene doğru zodyakla açıkta bulunan yata giderek arkadaşlarıyla buluştu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular

Serhat Teoman, sevgilisi Leyla Feray’la Çeşme tatilinde görüntülendi. Önceki gün Before Sunset Beach’e giden Leyla Feray ve sevgilisi Serhat Teoman, öğlene doğru zodyakla açıkta bulunan yata giderek arkadaşlarıyla buluştu.

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular

- Ekip, akşama kadar yatın arka tarafında masa kurarak deniz içinde keyif yaptı. Köpeğiyle beraber denizde vakit geçiren Feray, sonra yata çıkarak kurulandı.

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