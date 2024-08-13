Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı.



Oyuncu, 2020 yılında Cansel Elçin evlenmişti.



Bayat, karnının çıktığını göstererek, hamile olduğunu açıkladı.



Çift, ultrason fotoğrafını paylaştı.



Çifte tebrik mesajı yağdı.

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