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Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı
Oyuncu, 2020 yılında Cansel Elçin evlenmişti.

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı
Bayat, karnının çıktığını göstererek, hamile olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı
Çift, ultrason fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı
Çifte tebrik mesajı yağdı.

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