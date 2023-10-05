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Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı

Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı

Zeynep Alkan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı
'Survivor' yarışmasında elinden sakatlanan oyuncu, "İki defa ameliyat oldum. Sonunda toparladım ve iyileştim. Sakatlığımdan dolayı yazın çok bir şey yapamadım. Sakin geçti. Ailemle zaman geçirdim" dedi. Bir dönem Hollanda'ya yaşayan Alkan, "Temenni Türkiye'ye geldim. Yurt dışında bir ayağım olacak ama burada yapacaklarım olduğu için artık geldim" diye konuştu.

 Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı

Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile ayrıldığını açıklayan Alkan, "Ayrıldım. İş ve kariyerime aşığım" dedi. Oyuncu, "Yabancı biri olması ilişkinizde etkisi oldu mu?" sorusuna, "Kendime dünya vatandaşı gözüyle bakıyorum. O da öyleydi. Nereli olduğu değil; nasıl insan olduğu önemli..." yanıtını verdi.

 Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde 2012 yılında boşanan babası Hamdi Alkan ile annesi Canan Hoşgör ile yemek yediği anı Instagram'dan paylaşan Alkan, "Araları zaten kötü değil. Sonuçta iki çocukları var. Arada buluşmak bize ve onlara da iyi geliyor. Barışma durumlarını sanmıyorum ama onlara sorun" ifadelerini kullandı.

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