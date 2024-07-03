Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar!

Yüsra Geyik, tatile çıktı.



'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde yer alan oyuncu, tatil karelerini paylaştı.



Oyuncunun bikinili pozları beğeni topladı.

Geyik, fit fiziğiyle dikkat çekti.



Oyuncu, altı kare yayınladı.



Geyik, "Yavaşla gişeler" yazdı.



Oyuncuya, beğeni yağdı.

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