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Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten bikinili poz

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten bikinili poz... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten bikinili poz

Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik, eylül ayından çektirdiği kareleri paylaştı.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten bikinili poz
Oyuncu, bikinili karesini paylaştı.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten bikinili poz
Geyik, fit vücuduyla dikkat çekti.

 

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