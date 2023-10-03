Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten bikinili poz

Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik, eylül ayından çektirdiği kareleri paylaştı.



Oyuncu, bikinili karesini paylaştı.



Geyik, fit vücuduyla dikkat çekti.

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