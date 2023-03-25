Ünlü Oyuncu Yeşil Sol Parti'den Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin Başvuruda Bulundu

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına , milletvekili olmak için adaylık başvurusu yaptı. Oyuncu, Yeşil Sol Parti’den milletvekilliği aday adaylığını için başvuru yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi’nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti’den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahçup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun" dedi.

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