SnobMagazin.com

Ünlü Oyuncu Yeşil Sol Parti'den Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin Başvuruda Bulundu

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına, milletvekili olmak için adaylık başvurusu yaptı. Ünlü oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti’den milletvekilliği aday adaylığını için başvuru yaptı. İşte haberin detayları...

Ünlü Oyuncu Yeşil Sol Parti&#039;den Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin Başvuruda Bulundu

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına, milletvekili olmak için adaylık başvurusu yaptı. Oyuncu, Yeşil Sol Parti’den milletvekilliği aday adaylığını için başvuru yaptı.

Ünlü Oyuncu Yeşil Sol Parti&#039;den Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin Başvuruda Bulundu

Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi’nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti’den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahçup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun" dedi.

Ünlü Oyuncu Yeşil Sol Parti&#039;den Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin Başvuruda Bulundu

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?