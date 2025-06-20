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Ünlü oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor!

Ünlü oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor!

Wilma Elles dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor!
Oyuncu, Instagram'dan bebek beklediğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor!
Elles, "Evet doğrudur. İşte Benim Stilim'in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor!

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