Ünlü oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor!

Wilma Elles dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.



Oyuncu, Instagram'dan bebek beklediğini duyurdu.



Elles, "Evet doğrudur. İşte Benim Stilim'in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!" notunu düştü.

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