Ünlü oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor!

Oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz, altı yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı.



Çift, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü 09.30 Çağlayan Adliyesi 19. Aile Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Umut Oğuz, 2018'da Sevilay Tilda Oğuz ile dünyaevine girmiş ve bir yıl sonra da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı. Çiftin boşanma davası çekişmeli olacak.

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