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Ünlü oyuncu Tuğçe Aral'dan yapımcılara ağır sosyal medya göndermesi

Ünlü oyuncu Tuğçe Aral, "Yapımcılar takipçi sayısına çok önem veriyor" diyerek, göndermede bulundu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Tuğçe Aral'dan yapımcılara ağır sosyal medya göndermesi

Tuğçe Aral, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

 Ünlü oyuncu Tuğçe Aral'dan yapımcılara ağır sosyal medya göndermesi

Alışveriş yaptığı esnada görüntülenen oyuncu kariyer ile ilgili sorular üzerine, “Dizi sektöründe gerçekten sosyal medya çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef bazı yapımcılar takipçi sayısına çok önem veriyor. Bu da sektörün gerilemesine neden oluyor bence” dedi.

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