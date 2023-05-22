 Ünlü oyuncu Taro Emir Tekin'in önünü kestiler

Taro Emir Tekin, geçtiğimiz gece Bebek’te görüntülendi. Basın mensuplarının oyuncuyu çektiğini gören sokak çalgıcıları bir anda oyuncunun yanına gelerek şarkılar söyledi.

Tekin'in ismini de ekleyip şarkılar söyleyen çalgıcılara Emir, “İleriye doğru gelin, beni bulun. Orada hallederiz” dedi. Yoğun müzik eşliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin “Londra’dan arkadaşlarım gelmişti, onlara İstanbul’u gezdiriyordum. Çalgıcılar da gelince renkli bir geziye döndü” dedi.



Çalışmalarının olduğunu söyleyen Tekin, “Gelen teklifler var. Değerlendiriyorum şu an da. İçime sinen bir projede yer alacağım yakın zamanda" diye konuştu. Muhabirlerin “Peki senaryoyu seçerken siz en çok neye önem veriyorsunuz?” sorusuna oyuncu, “Hayatımda, yaşantımda beni etkileyen bir dönemde, duygu geçişimde bana yakın hissettiğim bir senaryoda rol almak isterim. O senaryoyu okuduğumda buna benzer bir şey yaşadım, hayatımın bir parçası demeliyi" yanıtını verdi.



Röportaj esnasında peçete satan bir seyyar satıcı röportaja dahil oldu ve oyuncu kıyafetine bakıp “Abi çok güzel giyinmişsin. İspanyol paça falan filan. Vay vay…” diye bağırmaya başladı.



Tekin, yoğunlaşmanın artmasından dolayı teşekkür edip arkadaşlarının yanına giderken, kendisini bekleyen hayranları ile de fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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