Ünlü oyuncu Taro Emir Tekin aşk acısı çektiğini itiraf etti!

Sadakatsiz dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Taro Emir Tekin, uzun bir süredir Fransız Sofia Katc ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili geçtiğimiz aralık ayında ayrıldı. Önceki akşam annesi Şevval Sam'ın konserinde görüntülenen Taro Emir Tekin, Sofia'yı unutamadığını açıkladı.



Kanal D’de reyting rekortmeni dizisi ‘Sadakatsiz’deki ‘Selçuk’ karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin önceki akşam annesi Şevval Sam’ın Harbiye Açık Hava’daki konserindeydi. Taro adıyla bilinen genç oyuncu üç yıldır beraber olduğu Ukraynalı Sofia Katc’den geçen aralıkta ayrılmıştı.

SOFIA'YI UNUTAMADIM

Sevgilisini unutamadığını söyleyen Taro "Aşk acısı çekiyorum. Sofia'yı unutamadım. Hâlâ bocalıyorum. Bende büyük bir yara bıraktı" dedi. (Posta)

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