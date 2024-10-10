 Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Şükrü Özyıldız, Karşılaşmalar dizisiyle izleyiciyle buluştu.



Sinem Kobal, Sarp Apak, Şükrü Özyıldız gibi isimleri buluşturan

Karşılaşmalar dizisi yayınlandı.

Özyıldız, projedeki

rolüyle şaşırttı.

Saç ve sakal takan Özyıldız, tanımayacak hale geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.