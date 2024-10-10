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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Şükrü Özyıldız, Karşılaşmalar dizisiyle izleyiciyle buluştu.

 Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı


Sinem Kobal, Sarp Apak, Şükrü Özyıldız gibi isimleri buluşturan

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Karşılaşmalar dizisi yayınlandı.

 Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Özyıldız, projedeki

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

rolüyle şaşırttı.

 Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı görenler tanıyamadı

Saç ve sakal takan Özyıldız, tanımayacak hale geldi.

 

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