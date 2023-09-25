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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Bebek'te kaza yaptı

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Bebek'te kaza yaptı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Bebek'te kaza yaptı

Şükrü Özyıldız, Bebek'te görüntülendi.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Bebek'te kaza yaptı
Çiçekçilerin kendisini görmesiyle arabanın önüne geçerek güller dökmeleri herkesi güldürdü.

 Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Bebek'te kaza yaptı

Özyıldız, gazetecilerin de gelmesiyle biraz panikledi. Ardından park yerinden çıkarken öndeki arabaya dokunduran oyuncu, daha sonda gaza biraz fazla yüklenince büyük bir kaza atlattı.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Bebek'te kaza yaptı
Daha sonra "Kusura bakmayın." diyen Şükrü Özyıldız, oradan hemen ayrıldı.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Bebek'te kaza yaptı

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