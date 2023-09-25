 Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Bebek'te kaza yaptı

Şükrü Özyıldız, Bebek'te görüntülendi.



Çiçekçilerin kendisini görmesiyle arabanın önüne geçerek güller dökmeleri herkesi güldürdü.

Özyıldız, gazetecilerin de gelmesiyle biraz panikledi. Ardından park yerinden çıkarken öndeki arabaya dokunduran oyuncu, daha sonda gaza biraz fazla yüklenince büyük bir kaza atlattı.



Daha sonra "Kusura bakmayın." diyen Şükrü Özyıldız, oradan hemen ayrıldı.

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