 Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu

Songül Öden ve Arman Bıçakcı çifti Sone Larin adını verdikleri bebeklerine kavuştu.

Amerikan Hastanesi’nde Dr. Can Beygo tarafından gerçekleştirilen doğum sonrası

Songül Öden ve Sone Larin bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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