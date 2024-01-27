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Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu

Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu

Songül Öden ve Arman Bıçakcı çifti Sone Larin adını verdikleri bebeklerine kavuştu.

 Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu

Amerikan Hastanesi’nde Dr. Can Beygo tarafından gerçekleştirilen doğum sonrası

 Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu

Songül Öden ve Sone Larin bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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