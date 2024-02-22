Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi

Milli futbolcu Şener Özbayraklı ile evli olan Şilan Makal, tatile çıktı.



Oyuncu kış ayında denize girdi.



Şener adında çocuğu olan Makal'ın fit fiziği dikkat çekti.



Oyuncu mayolu karalarını paylaştı.

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