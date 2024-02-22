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Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi

Milli futbolcu Şener Özbayraklı ile evli olan Şilan Makal, tatile çıktı.

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi
Oyuncu kış ayında denize girdi.

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi
Şener adında çocuğu olan Makal'ın fit fiziği dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi
Oyuncu mayolu karalarını paylaştı.

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