Ünlü oyuncu Sevil Uyar ikizleri olacağını açıkladı

Sevil Uyar ile Levent Kılıç, 2014 yılında evlenmişti.



Çift, mutlu haberi Instagram'dan duyurdu. Uyar, ultrason fotoğrafını paylaşıp, ikizleri olacağını açıkladı.



Oyuncu, "İkiz bebişlerimiz. Cinsiyet tahmini alalım?" diye yazdı.

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