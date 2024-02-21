 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan tatil pozları

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatile çıktı.

'Aile' dizisi finalinden sonra tatile çıkan oyuncu, bikinili karelerini paylaştı.

Sarıkaya'nın tatile sevgilisi Mert Demir ile çıktığı iddia edilmişti.

Oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

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