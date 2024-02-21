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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan tatil pozları

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan tatil pozları. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan tatil pozları

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatile çıktı.

 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan tatil pozları

'Aile' dizisi finalinden sonra tatile çıkan oyuncu, bikinili karelerini paylaştı.

 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan tatil pozları

Sarıkaya'nın tatile sevgilisi Mert Demir ile çıktığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan tatil pozları

Oyuncunun pozlarına beğeni yağdı. 

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