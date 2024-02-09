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Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın eski halinden eser kalmadı! Bir yılda 45 kilo verdi

Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın eski halinden eser kalmadı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın eski halinden eser kalmadı! Bir yılda 45 kilo verdi

'Güldür Güldür Show' ile yıldızı parlayan Rüştü Onur Atilla, mide küçültme ameliyatı ile 1 yılda 45 kilo verdi.

Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın eski halinden eser kalmadı! Bir yılda 45 kilo verdi
Oyuncunun yeni hali gündem oldu.

 Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın eski halinden eser kalmadı! Bir yılda 45 kilo verdi

Atilla'nın eski halinden eser kalmadı.

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