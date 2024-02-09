 Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın eski halinden eser kalmadı! Bir yılda 45 kilo verdi

'Güldür Güldür Show' ile yıldızı parlayan Rüştü Onur Atilla, mide küçültme ameliyatı ile 1 yılda 45 kilo verdi.



Oyuncunun yeni hali gündem oldu.

Atilla'nın eski halinden eser kalmadı.

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