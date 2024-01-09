Ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ün fil pozları olay oldu  

Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde oynayan Rabia Soytürk'ten fille pozlar geldi.



Oyuncu, diziden sonra tatile çıktı.



Soytürk, denizin içinde çektirdiği kareleri paylaştı.



Oyuncunun fil pozları güldürdü.



Soytürk, "En güzel günümdü" diye yazdı.



Oyuncuya beğeni yağdı.



Soytürk'e birçok mesaj da atıldı.

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