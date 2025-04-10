Ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ten küvet pozları

Rabia Soytürk, küvet pozlarını paylaştı.



Son olarak Kör Nokta dizisinde yer alan oyuncunun, karelerine beğeni yağdı.



Soytürk'e hayranlarından mesaj da yağdı.



Oyuncu, bir süredir yurt dışında tatil yapıyor.

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