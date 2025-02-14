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Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, aşk orucunu bozdu. Sevgililer Günü'nde yeni sevgilisi Erhan Aksöz ile fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!

Pelin Öztekin, aradığı aşkı Erhan Aksöz de buldu.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!
Oyuncu, yeni aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!
Öztekin, aşk karelerini Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!
Çifte, beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!
Kadın giyim mağazası bulunan Aksöz ile karelerini Öztekin, "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!

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