Ünlü oyuncu Pelin Öztekin Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!

Pelin Öztekin, aradığı aşkı Erhan Aksöz de buldu.



Oyuncu, yeni aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti.



Öztekin, aşk karelerini Instagram'dan paylaştı.



Çifte, beğeni yağdı.



Kadın giyim mağazası bulunan Aksöz ile karelerini Öztekin, "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım" notuyla paylaştı.

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