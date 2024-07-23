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Ünlü oyuncu Pelin Akil'in deniz tarzı dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in deniz tarzı dikkat çekti! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in deniz tarzı dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, tatile devam ediyor.

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in deniz tarzı dikkat çekti!
Oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in deniz tarzı dikkat çekti!
Akil'in deniz tarzı dikkat çekti.

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