Ünlü oyuncu Pelin Akil'den



yaza veda pozları geldi.



Oyuncu, sahil karelerini



Instagram'dan paylaştı.

Akil'in fit fiziği dikkat çekerken, beğeni yağdı.

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