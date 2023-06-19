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Ünlü oyuncu Özgür Özberk darp edildi

Ünlü oyuncu Özgür Özberk, bir şoför tarafından darbedildiğini iddia etti. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Özgür Özberk darp edildi

Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin gibi dizilerde rol alan oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildiğini iddia etti.

 Ünlü oyuncu Özgür Özberk darp edildi

Boyunluk taktığı kareyi yayınlayan oyuncu, "Yaya geçidine hızla giren araca "Kardeşim dikkat etsene" dediğim için darp edildim... Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi... İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan... Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi..." diye yazdı.

 Ünlü oyuncu Özgür Özberk darp edildi

 

 

 

 

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