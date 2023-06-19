 Ünlü oyuncu Özgür Özberk darp edildi

Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin gibi dizilerde rol alan oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildiğini iddia etti.

Boyunluk taktığı kareyi yayınlayan oyuncu, "Yaya geçidine hızla giren araca "Kardeşim dikkat etsene" dediğim için darp edildim... Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi... İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan... Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi..." diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.