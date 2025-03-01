Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın tatil pozları!

Özgü Kaya, tatile çıktı.



Oyuncu, kareleri Instagram'dan paylaştı.



Kaya'ya beğeni yağdı.



Oyuncu, son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle ekrana gelmti.



Kaya, senaryo okumaya devam ediyor.

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