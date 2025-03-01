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Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın tatil pozları!

Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın tatil pozları! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın tatil pozları!

Özgü Kaya, tatile çıktı.

Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın tatil pozları!
Oyuncu, kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın tatil pozları!
Kaya'ya beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın tatil pozları!
Oyuncu, son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle ekrana gelmti.

Ünlü oyuncu Özgü Kaya'nın tatil pozları!
Kaya, senaryo okumaya devam ediyor.

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