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Ünlü oyuncu Özge Özacar Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu

Ünlü oyuncu Özge Özacar, Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Özge Özacar Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu

FOX'ta bu yaz ekrana gelecek Kısmet adlı dizide Cem Gelinoğlu ile başrolü paylaşacak Özge Özacar, Cannes Film Festivali'ne gitti.

 Ünlü oyuncu Özge Özacar Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu

Oyuncu, 76. Cannes Film Festivali'ne kırmızı elbisesiyle damga vurdu.

 Ünlü oyuncu Özge Özacar Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu

Elbisesiyle beğeni toplayan Özacar, kırmızı halının da ilgi odağı oldu.

 Ünlü oyuncu Özge Özacar Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu

Oyuncu, yurt dışı basınını da röportaj verdi.

 Ünlü oyuncu Özge Özacar Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu

 

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