 Ünlü oyuncu Özge Özacar Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu

FOX'ta bu yaz ekrana gelecek Kısmet adlı dizide Cem Gelinoğlu ile başrolü paylaşacak Özge Özacar, Cannes Film Festivali'ne gitti.

Oyuncu, 76. Cannes Film Festivali'ne kırmızı elbisesiyle damga vurdu.

Elbisesiyle beğeni toplayan Özacar, kırmızı halının da ilgi odağı oldu.

Oyuncu, yurt dışı basınını da röportaj verdi.

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