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Özge Özacar Venedik kostümüyle çok konuşuldu

Özge Özacar Venedik kostümüyle çok konuşuldu. İşte detaylar...

Özge Özacar Venedik kostümüyle çok konuşuldu

Venedik Film Festivali'nin ana sponsoru olan Campari grubun Türkiye'nin ilk marka elçisi olan Özge Özacar önce Cannes da kameralar karşına geçmişti. Hemen arkasından 'Ferrari' filminin prömiyerine de katılan oyuncu Özacar, zarafetiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Özge Özacar Venedik kostümüyle çok konuşuldu
Festivalin ikinci gününde Venedik’e aşık olan oyuncu Burano gezisinden de muhteşem kareler paylaştı. Özge Özacar “Venedik hayallerimin çok çok ötesinde, şehrin enerjisi harika şu an bienalde oldu için sadece film festivali aksıyla değil, sanatın bir çok aksıyla buluşma imkanım oldu. Şehrin her yerinde bienal aktivitesi var ve bu beni şehirle daha çok bütünleştiriyor. Yoğunluğa rağmen çok dingin bir şehir çok sevdim” diye ekledi.

Özge Özacar Venedik kostümüyle çok konuşuldu

Festivalin en önemli organizasyonlarına özel konuk olarak katılan ünlü oyuncu Campari'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen en görkemli ve en büyük partisin de herkesi büyüledi. Gece Murano'da en eski tarihi otelli olan Hotel Des Bains da gerçekleşti. Özge Özacar, davet Züleyha Kuru tasarımı kusursuz kırmızı elbiseyle katılırken oyuncunun şıklığını tamamlayan takılar Hassanzade imzasını taşıyordu.

Özge Özacar Venedik kostümüyle çok konuşuldu

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