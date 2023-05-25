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Özge Özacar ve Cem Gelinoğlu'nun Kısmet dizisinde flaş gelişme

Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı Kısmet dizisinin okuma provaları geçtiğimiz gün gerçekleşti. İşte detaylar...

Özge Özacar ve Cem Gelinoğlu'nun Kısmet dizisinde flaş gelişme

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, FOX’un yeni dizisi Kısmet’in okuma provaları geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Özge Özacar ve Cem Gelinoğlu'nun Kısmet dizisinde flaş gelişme
Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken, senaryosunu Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp kaleme alıyor. Etkileyici ve farklı konusuyla ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi, mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi... 

Özge Özacar ve Cem Gelinoğlu'nun Kısmet dizisinde flaş gelişme

Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da Kısmet değildir. Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi
Tolga Yılmaz ve Naz Öngen’in kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri ise çok yakında başlayacak.

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