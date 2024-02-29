Ünlü oyuncu Özge Borak bikinili karelerini paylaştı

Özge Borak, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.



Oyuncu, TBT paylaşımı yaptı.



Borak, tatilde olduğu anları yayınladı.



Oyuncu, bikinili karelerini sevenleriyle paylaştı.



Borak, kısa sürede binlerce beğeni aldı.



Oyuncuya, onlarca mesaj da geldi.

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