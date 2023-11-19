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Ünlü oyuncu Okan Karacan'dan şok itiraf!

Ünlü oyuncu Okan Karacan'dan şok itiraf geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Okan Karacan'dan şok itiraf!

Eşi Zeynep Kadıoğlu ile olaylı şekilde boşanan komedyen, "Ayrıldıktan sonra yeni bir düzen kurduk. Barış ilan ettik ve çocuklar adına güzel şeyler konuşuyoruz. Yeni filmim vizyona girecek. Arkasından 'Çılgın Dersane 5' geliyor. Umarım sinema salonu istediğimiz seyirciye ulaştırırız" dedi.

 Ünlü oyuncu Okan Karacan'dan şok itiraf!

KAFASI KARIŞANLARA ÖNERİRİM
Eski eşiyle karakolluk olan Karacan, "Her ailenin içerisinden olacak şeyler. Özelimiz maalesef herkese yansıdı. O süreçte altı ay annemle kaldım. Özel Fransız Lape Hastanesi'nde yattım. Beyin detoksu yapmak için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 50 gün yattım. Kafası karışanlara öneririm. Herkesin profesyonel desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.

 Ünlü oyuncu Okan Karacan'dan şok itiraf!

İSTER İSTEMEZ ETKİLENİYOR
Komedyen, "Bu olaylar sanat hayatınızı etkiledi mi?" sorusuna, "İster istemez etkileniyor. Üzgün olmamız hayranlarımı da etkiliyor" yanıtını verdi.

 Ünlü oyuncu Okan Karacan'dan şok itiraf!

BUNDAN SONRA ÇOK DİKKATLİYİM
Karacan, "Sanat hayatınız boyunca birkaç böyle olayla gündeme geldiniz" sözlerine, "Tesadüf mü, kısmet mi, şans mı bilmiyorum? Bir şeyi bir yere kadar getiriyorum, ayağım taşa takılıyor. Aslında düzgün bir insanım. Yanlış anlaşılmalar oluyor. 30 senede bir sürü kariyerimi etkileyecek şeyler var. Çok şükür sevenlerim doğrusunu biliyor. Güneş balçıkla sıvanmaz, doğru bir tane... Bundan sonra çok dikkatliyim. Söylediklerim ve yaptıklarıma dikkat ediyorum" ifadelerini kull

ALİ KARACAN BENİ GEÇECEK
Çocukların sanata ilgisi olduğunu söyleyen komedyen, "8 yaşında Ali Karacan beni geçecek. Ayşe daha ufak 4 yaşında... Bale eğitimi alıyor" dedi.

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