Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş boşanıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş, Ankara’da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor.

Avukatına boşanma davası açması için talimat veren Aktaş’ın bu kararı ayrı yaşadığı eşini çileden çıkardı.



Sertçelik, Aktaş’la ilgili peş peşe karalayıcı paylaşımlar yaptı.

Ancak daha sonra Serdar Sertçelik, yaptığı paylaşımlardan pişman oldu ve “Nilsu Berfin Aktaş benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisiyle ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin” paylaşımı yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.