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Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş boşanıyor

Yaz Şarkısı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'ten boşanmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş boşanıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş, Ankara’da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş boşanıyor

Avukatına boşanma davası açması için talimat veren Aktaş’ın bu kararı ayrı yaşadığı eşini çileden çıkardı.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş boşanıyor
Sertçelik, Aktaş’la ilgili peş peşe karalayıcı paylaşımlar yaptı.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş boşanıyor

Ancak daha sonra Serdar Sertçelik, yaptığı paylaşımlardan pişman oldu ve “Nilsu Berfin Aktaş benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisiyle ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin” paylaşımı yaptı.

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