Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emanet dizisinin başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceylan projeye veda etmiş, bir süre sonra da Kirli Sepeti dizisiyle anlaşmıştı.



Ceyhan’ın dizideki yerine gelecek yeni yakışıklı oyuncunun kim olacağı ise merak konusu olmuştu. Kulislerde konuşulan bilgiye göre yeni başrol için çok başarılı bir ismin adı geçiyor.

Nik Xhelilaj, Emanet dizisinin yeni başrolü oldu. Arnavut asıllı oyuncu uzun süre sonra ilk kez Türkiye’de proje çekecek. Yakışıklı oyuncu dizide “Poyraz” karakterine hayat verecek.

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